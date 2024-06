Ile można zarobić na plastikowych nakrętkach? Cena zaskakuje

Od lipca 2024 roku zgodnie z dyrektywą unijną SUP każda plastikowa nakrętka ma zostać przytwierdzona do butelki. Co w takim razie stanie się z licznymi zbiórkami charytatywnymi? Czy na uzbierane zakrętki faktycznie można uzbierać potrzebną kwotę na pomoc dla potrzebujących?

Co sekundę na naszej planecie powstaje aż 20 tysięcy plastikowych butelek, które podczas rozkładu uwalniają szkodliwe substancje do środowiska. Zbieranie nakrętek to prosty sposób na walkę z tym problemem, a punkty skupu znajdziemy w wielu miastach.

Zebrane nakrętki można przekazać na cele charytatywne lub sprzedać, uzyskując dodatkowy zarobek, który zależy od ilości zebranych nakrętek i aktualnych cen w skupie. Przekazując nakrętki organizacjom charytatywnym, pomagamy im w finansowaniu działań pomocowych, a sprzedając je - możemy wesprzeć konkretną osobę potrzebującą pomocy finansowej. Zebrane nakrętki do tej pory były wykorzystywane w tworzeniu m.in. doniczek, rur PCV, wieszaków na ubrania czy nowych opakowań.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ile można zarobić na sprzedaży plastikowych nakrętek?

Zbieranie nakrętek to inicjatywa godna pochwały, jednak zarobek nie jest łatwy ani wysoki. Ceny w skupach wahają się od 30 do 70 groszy za kilogram i zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja, popyt na nakrętki czy sposób dostarczenia ich do skupu. W Warszawie i Olsztynie ceny są nieco wyższe, ale tylko przy większych ilościach. Aby zarobić zauważalną kwotę, trzeba uzbierać naprawdę sporo nakrętek.

Zgromadzenie tony nakrętek to spore wyzwanie. W kilogramie mieści się średnio 500 nakrętek, więc aby osiągnąć tonę, trzeba ich aż pół miliona. To tak, jakby wypełnić nakrętkami 65 dużych, 120-litrowych worków. Ta imponująca liczba uświadamia, jak wiele wysiłku wymaga zebranie takiej ilości surowca.

Nakrętki, pomimo że wykonane z wartościowego plastiku nadającego się do recyklingu, często giną w procesie sortowania odpadów. Ich niewielkie rozmiary utrudniają wykrycie przez maszyny, co stanowi poważną przeszkodę w odzyskiwaniu tego cennego surowca.

Co dalej ze zbiórkami nakrętek?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, według informacji przekazanych przez Interię Biznes, nie zamierza wprowadzać zakazu zbiórek charytatywnych nakrętek. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy angażują się w tego typu akcje, mające na celu pomoc potrzebującym oraz ochronę środowiska.

"Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje wprowadzać jakichkolwiek zakazów związanych z prowadzonymi działalnościami charytatywnymi" - czytamy w odpowiedzi przesłanej Interii Biznes.

Resort tłumaczy, że zakazane będzie wprowadzanie do obrotu napojów w opakowaniach bez mocowania. "Jeżeli natomiast konsument postanowi oderwać zakrętkę i przekazać ją w ramach zbiórki charytatywnej, nikt mu takiego działania nie zabrania".

Zbieranie nakrętek to zawsze korzystna inicjatywa, niezależnie od motywacji. Zarówno sprzedaż w skupie, jak i przekazanie na cele charytatywne przynosi korzyści środowisku. Choć zarobek w skupie wymaga zebrania dużej ilości nakrętek, warto zaangażować bliskich i wspólnie działać na rzecz planety.

Podobnie w przypadku akcji charytatywnych - im więcej nakrętek, tym większa pomoc dla potrzebujących. Fundacje organizujące zbiórki zajmują się odbiorem, segregacją i sprzedażą nakrętek, a zebrane środki przeznaczają na konkretne cele, takie jak zakup sprzętu rehabilitacyjnego np. 12 ton plastikowych zakrętek pozwala kupić wózek inwalidzki.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl