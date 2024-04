Tyle powinien trwać stosunek. Niektórzy mogą się zdziwić

Z myślą o wątpliwościach osób uprawiających seks, grupa seksuologów postanowiła przeprowadzić badania, które miały na celu znalezienie odpowiedzi na to pytanie. Ich wyniki zostały opublikowane na łamach "Journal of Sexual Medicine", gdzie podzielili się swoimi spostrzeżeniami i ustaleniami.

Eksperci zgodnie stwierdzili, że długość stosunku zależy od wielu czynników. Nie tylko płeć ma na to wpływ, ale również samopoczucie w danym dniu czy dieta. Mimo to, seksuolodzy uczestniczący w badaniu postanowili określić pewne ramy czasowe, które mogą pomóc w określeniu, czy stosunek był odpowiedni, za krótki lub zbyt długi.

Jak się okazało, stosunek z penetracją trwający od 1 do 2 minut, był zdecydowanie za krótki. Z kolei ten, który trwał od 10 do 30 minut, był zbyt długi. Za optymalny uznano seks trwający od 3 do 7 minut. Najbardziej pożądanym czasem było zbliżenie o długości od 7 do 13 minut.