Ile zostawić napiwku w hotelu? Sprawdź, by nie popełnić gafy

Napiwki w hotelach to temat, który często budzi wątpliwości. W Polsce nie są one obowiązkowe, ale są miłym gestem doceniającym dobrą obsługę. W innych krajach napiwki mogą być wręcz oczekiwane, ale są też pewne wyjątki.

W Polsce napiwki nie są obowiązkowe, zarówno w hotelach, jak i w innych miejscach. Pensje pracowników hotelowych uwzględniają już wszystkie koszty pracy, więc napiwek jest wyłącznie wyrazem uznania dla dobrej obsługi. Warto jednak pamiętać, że napiwki są często istotnym uzupełnieniem dochodów pracowników hotelowych, zwłaszcza tych zatrudnionych na stanowiskach o niższych zarobkach.

W miejscach, gdzie napiwki są akceptowane, zazwyczaj zostawia się od 5 do 10 proc. wartości rachunku, choć niektórzy sugerują nawet 15 proc. Zdaniem ekspertów od savoir-vivre'u, wysokość napiwku powinna zależeć albo od kwoty na rachunku (wyższy rachunek oznacza wyższy procent napiwku), albo od zaangażowania i czasu poświęconego przez obsługującą nas osobę.

Komu dać napiwek w hotelu?

Napiwki w hotelu można wręczyć różnym osobom, w zależności od tego, z jakich usług korzystaliśmy np. jeśli portier pomógł z bagażem, możesz dać mu napiwek w wysokości 5-10 zł. Z kolei zostawienie napiwku dla pokojówki to miły gest, zwłaszcza jeśli zatrzymujesz się w hotelu na dłużej. Możesz zostawić napiwek w kopercie na stoliku nocnym lub przekazać go bezpośrednio pokojówce. Kwota napiwku to zazwyczaj 5-10 zł za dzień pobytu.

Jeśli korzystałeś z usług restauracji hotelowej lub baru, napiwek dla kelnera lub barmana powinien wynosić około 10-15 proc. wartości rachunku. A gdy konsjerż pomógł ci w zorganizowaniu wycieczki, zarezerwowaniu stolika w restauracji lub załatwieniu innej sprawy, możesz dać mu napiwek w wysokości 20-50 zł.

Gdzie wypada dać napiwek?

W Polsce i w niektórych krajach za granicą napiwek nie jest obowiązkiem. Nikt z obsługi nie ma prawa go od nas wymagać i jest on jedynie kwestią naszej dobrej woli. Należy jednak pamiętać, że w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Meksyk, Tunezja, Egipt czy Turcja niewielkie napiwki są normą. W takich sytuacjach warto dowiedzieć się, jakie są lokalne zwyczaje dotyczące wysokości napiwków. Zazwyczaj wynosi on jednak od 10 do 20 proc. Informacje na ten temat można znaleźć w przewodnikach turystycznych lub zapytać o to personel hotelowy.

Napiwki nie są mile widziane w niektórych krajach

Chociaż w Europie napiwki są mile widzianym gestem oznaczającym wdzięczność za wykonaną pracę, w niektórych krajach na świecie lepiej ich nie zostawiać. Jeśli planujesz pobyt w Korei Południowej, Japonii, Chinach, Singapurze, Szwajcarii lub Izraelu obsługa może odmówić przyjęcia napiwku. Co gorsza, pozostawienie napiwku może zostać uznane za obraźliwe, dla danej kultury. Obsługa hoteli w niektórych krajach może przyjąć napiwek, ale zazwyczaj lepiej tego unikać.

