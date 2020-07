Ile żyją psy? Co wpływa na długość życia naszych czworonożnych przyjaciół?

Ile żyją psy? Pytanie często nastręcza wielu trudności szczęśliwym właścicielom czworonożnych pupili. Jak się okazuje, wpływ na długość życia każdego psa mają liczne czynniki, z którymi w niektórych przypadkach mamy bezpośredni związek. Jeśli uwielbiasz psy i dobrze dbasz o swoich podopiecznych, przekonaj się, na co jeszcze zwrócić uwagę. Poznaj szczegóły dotyczące tego, ile żyją psy.

Kwestia długości życia psów jest często niejednoznaczna. Nie ma w końcu jednej wyznaczonej granicy ich wieku. Najlepsi przyjaciele człowieka są zawsze obok swoich ukochanych właścicieli, którzy traktują ich za członków rodziny. Pamiętaj, że to ile żyją psy zależy od indywidualnych cech, a także środowiska, w którym żyją.

Ile żyją psy - co wpływa na długość życia?

Przeciętną długość życia psów określa się w ramach 10-13 lat, choć oczywiście nie oznacza to, że domowe zwierzaki nie będą z nami znacznie dłużej. Jak się okazuje niebagatelne znaczenie ma rasa danego psa – mniejsze wykazują się długowiecznością w przeciwieństwie do większych. Na to ile żyją psy wpływają również geny oraz możliwe choroby, którymi niektórzy przedstawiciele danych ras mogą być obciążone. Warto pamiętać o regularnych badaniach pupili, aby zapewnić im długie i spokojne życie u naszego boku.

Ile żyją psy – co z dietą i ruchem?

Nie można zapominać, że na to ile żyją psy, oddziałuje także dieta. Najlepiej dopasować żywność do potrzeb naszego pupila, aby zapewnić mu odpowiednią dawkę witamin oraz potrzebnych składników odżywczych. Przede wszystkim potrzebna jest konsultacja z weterynarzem, który ustali skład codziennego pożywienia psa. Niestety czworonożni przyjaciele szybko przybierają na wadze, więc należy zapewnić im dawkę ruchu. Dobra kondycja to kolejny element wpływający na życie psów. Ruch to zdrowie, które uchroni psiaki od nadwagi, problemów z krążeniem oraz cukrzycą.

Ile żyją psy – popularne rasy

Najczęściej wybieramy rasy, które zazwyczaj towarzyszą nam nawet do 15 lat. Ile żyją psy? Małe pieski, takie jak popularne Chihuahua mogą dożyć nawet 20 lat, czego nie można powiedzieć o większych rasach. Większe psy niestety częściej są narażone na choroby nowotworowe, co skraca ich życie. Średnie rasy, np. chow-chow, border collie czy beagle żyją od 10 do 16 lat, z kolei przedstawiciele dużych ras takich jak labrador, doberman, owczarek niemiecki, bernardyn, husky czy doberman przeżywają średnio 10-12 lat. Wybór zwierzaka powinien być dobrze przemyślany, ponieważ często problemy ze stawami, żołądkiem oraz sercem są dodatkowym obciążeniem dla niektórych psów.

Nie można idealnie ustalić ile dokładnie żyją psy, ale należy otoczyć tych domowych przyjaciół najlepszą opieką i miłością.

Hybryda wilka i psa. Cierpliwie bawi się ze szczeniakami