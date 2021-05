Ilona Ostrowska podjęła kolejną ważną decyzję. Sprzedaje malowniczą posiadłość

"Ten Rezerwat Przyrody został wpisany na Światową Listę Biosfery - UNESCO, co świadczy o wyjątkowości tego regionu w Polsce. Piękne trasy rowetowe, spływy kajakowe, lasy, łąki i błoga cisza to wizytówka tego miejsca. Najbliższe miejscowości to Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Zamość" – napisała Ostrowska na swoim profilu na Instagramie. Podała, że dom ma trzy kondygnacje i został zbudowany w 1996 roku. Wymaga remontu, ale jego zaletą jest właśnie położenie i możliwości zagospodarowania go na agroturystykę.