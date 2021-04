Ilona Wrońska i Leszek Lichota ruszają z własnym biznesem. Stawiają na glamping

Wbrew konwenansom

Aktorska para niekonwencjonalnie wychowuje także potomstwo. Ich dzieci – 15-letnia Natasza i 13-letnia Kajetan nie chodzą do szkoły. Wiedzę poszerzają w systemie edukacji domowej, dzięki czemu mogą swobodnie podróżować z rodzicami.

Glamping w Beskidzie

Tzw. glamping, czyli połączenie biwakowania na łonie natury z wszelkimi wygodami rodem z najlepszego hotelu, zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Nic dziwnego – pandemia skutecznie nauczyła nas, by piękna i wypoczynku szukać także w najbliższej okolicy.

- Często jest tak, że spełniamy marzenia innych. Czas zacząć spełniać swoje - Forrest Glamp, to tam niebawem widzimy się z Wami. Jak śnieg stopnieje, mnóstwo zadań i pracy przed nami. Niebawem podzielimy się z Wami szczegółami, gdzie i od kiedy będziecie mogli nas odwiedzać, a przy okazji tak jak my zakochać się w Beskidzie Niskim.

A wy co myślicie o pomyśle Wrońskiej i Lichoty?

