Marta Żmuda-Trzebiatowska pozuje w samym szlafroku. Ma ważne przesłanie

Żmuda-Trzebiatowska debiutowała 14 lat temu i właściwie od razu zdobyła ogromną popularność. Przyczyniły się do tego role w serialu "Teraz albo nigdy!" oraz komedii romantycznej "Nie kłam, kochanie".

Nie tylko piękna, ale też zdolna?

Uroda stała się dla pani Marty jednocześnie przekleństwem i błogosławieństwem – z pewnością nie mogła narzekać na brak propozycji zawodowych, jednocześnie jej emploi było dość ograniczone: wcielała się przede wszystkim w amantki i kobiety poszukujące miłości. Przełomem była rola Jakubcowej w "Mowie ptaków" Xawerego Żuławskiego, za którą otrzymała nominację do Orła.

36-letnia aktorka z powodzeniem łączy karierę zawodową z macierzyństwem. W 2015 roku wyszła za Kamila Kulę – aktora, którego poznała w Teatrze Kwadrat. Narzeczeni zadbali o prywatność podczas ceremonii i tej zasady trzymają się do dziś – przede wszystkim, gdy chodzi o ich dzieci.

Tych mają już dwoje – ich pierwszy syn – Bruno – przyszedł na świat we wrześniu 2017 roku, natomiast w maju 2020 roku urodziła się córeczka – Paulina. Próżno jednak szukać zdjęć potomków w mediach społecznościowych czy na okładkach gazet – znani rodzice dbają, by ich dzieci miały normalne, spokojne dzieciństwo z dala od fleszy.

Królowa mediów społecznościowych

Choć Żmuda-Trzebiatowska bardzo ostrożnie buduje swój wizerunek w sieci, jej instagramowy profil śledzą w tym momencie aż 294 tys. użytkowników! Pani Marta chętnie zamieszcza tam zdjęcia, na których nie ma w ogóle makijażu i przy okazji zachęca kobiety do samoakceptacji.

Podobne przesłanie ma najnowsza fotka gwiazdy, do której pozuje w pięknie urządzonej łazience, mając na sobie jedynie kusy szlafroczek w kwiatki. Musimy przyznać, że zarówno wnętrze, jak i pani Marta prezentują się wspaniale! Patrząc na to zdjęcie trudno uwierzyć, że aktorka ma dwójkę dzieci – wygląda bowiem jak dwudziestolatka.

W opisie do zdjęcia Żmuda-Trzebiatowska napisała:

- Kiedy byłam nastolatką miałam mnóstwo kompleksów. Dziś przytuliłabym tamtą siebie i powiedziała: Hej, Kochana, nikt nie jest idealny! Twoje ciało jest piękne, bo jest twoje, niepowtarzalne, unikatowe. Dziś jestem dużo starsza i moje ciało ma dużo więcej "wad", "mankamentów", "niedoskonałości", ale wiecie co? Lubię je z tym wszystkim, bo te wszystkie blizny, zmarszczki, rozstępy czy znamiona są moją mapą życia, moją historią. Lubię i szanuję swoje ciało i jestem mu wdzięczna m.in. za to, że było przez 9 miesięcy wspaniałym domem dla moich dzieci.

