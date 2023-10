Imię "dla szwagra". Nadano je tylko 42 chłopcom

Znaczenie imienia Mariusz

Co więcej, Mariusze są uznawani za mężczyzn inteligentnych i wykształconych. Są odpowiedzialni i chętnie podejmują się najróżniejszych zadań i spraw, sprawdzając przy tym zdobytą wiedzą oraz umiejętności. Są także ambitni i uparci, jednak nie lubią przyznawać się do popełnianych błędów czy pomyłek. Robią to wyłącznie w "duchu".