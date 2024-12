Imię zagrożone wyginięciem. W tym roku nadano je 38 Polkom

Niektórzy rodzice mają swoje typy już przed narodzinami, inni jednak rozważają różne opcje przez dłuższy czas, zanim wybiorą to najpiękniejsze. Choć w Polsce nie istnieje lista zakazanych imion, propozycje rodziców muszą zdobyć aprobatę urzędów. Rada Języka Polskiego zaleca unikać imion odnoszących się do pospolitych przedmiotów czy mających archaiczną pisownię.

Trendy ulegają zmianie. Dzieje się tak również w przypadku niezwykle popularnego w latach 90. imienia Ewelina. Mimo że kiedyś było często wybierane przez polskich rodziców, w 2024 roku tylko 38 dziewczynek otrzymało to imię, co pokazują dane z bazy PESEL za pierwszą połowę roku.

W sumie imię nosi to niemal 150 tys. Polek.

Polskie imię wymiera. Nikt nie nadał go od 24 lat

Eweliny obchodzą swoje imieniny między innymi 26 maja i 24 grudnia. W Polsce znane są postacie noszące to imię, takie jak piosenkarka Ewelina Flinta, dziennikarka Ewelina Kopic, koszykarka Ewelina Kobryn czy aktorka Ewelina Serafin.

