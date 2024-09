Miał kłopoty z powodu imienia. Nosi je tylko czterech Polaków

Abelard Giza to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych komików w Polsce. Nie każdy wie, że ma on na swoim koncie także cztery pełnometrażowe filmy. Artysta, mimo rozpoznawalności i kariery, bardzo chroni swoją prywatność. 15 września 2024 roku skończył 44 lata.

Uroda oraz imię sprawiają, że niektórzy zastanawiali się nad jego pochodzeniem. Abelard Giza nie ukrywa, że w dzieciństwie miał nieco nieprzyjemności z tego powodu. Postanowił jednak przekuć to w swój największy atut. Kiedyś koledzy go wyśmiewali. "Raz był Abelardzikiem, Abą, Abim, Bobim" - przypomina Pomponik. Na zaczepki odpowiadał w charakterystyczny dla siebie sposób - żartując.

