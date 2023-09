Imiona najlepszych żon. Za mężem wskoczą w ogień

Grażyna to prawdziwy anioł ogniska domowego. Zwykle zakłada rodzinę wcześnie, ponieważ jest kobietą bardzo dojrzałą – dojrzalszą niż jej rówieśniczki. Mąż na pewno doceni jej łagodny charakter oraz skłonność do poświęcania się. Grażyny nigdy nie narzekają, a do rodziny wnoszą pogodę ducha i dobry humor.