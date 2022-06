Imprezowe sukienki do 100 zł. W tych modelach z wyprzedaży będziesz wyglądać obłędnie

Niezawodne małe czarne – idealne na letnie party

Jeśli jeszcze nie masz w swojej szafie małej czarnej, to lato jest idealnym momentem, żeby w nią zainwestować. Ponadczasowa sukienka w czerni to absolutny must have! W tym sezonie nosimy przede wszystkim modele odważnie odsłaniające ciało, na ramiączkach, z wycięciami typu cut-out i z odkrytymi plecami. Jak je stylizować? To zależy od charakteru imprezy. Szykując się do klubu lub na koktajl, wybierz błyszczące buty, torebkę na łańcuszku i spektakularne kolczyki. Jeśli wybierasz się na przyjęcie urodzinowe w ogrodzie, do małej czarnej dodaj plecione klapki, słomkowy koszyk i kapelusz.