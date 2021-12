Incydent w toalecie olsztyńskiego liceum. Szczur ugryzł nastolatkę w pośladek

Ugryziona przez szczura dziewczyna zabrała głos

"Dziewczynka w wieku 16 lat została przyjęta do SORD z powodu ugryzienia prawdopodobnie przez gryzonia. W wywiadzie w dniu przyjęcia ok. godz. 9.10 w czasie korzystania z toalety (znajdującej się w piwnicy) doznała ugryzienia w pośladek. Nie widziała, co ją ugryzło. Obserwowała krwawienie miejsca ugryzienia" – czytamy dokumencie sporządzonym przed pediatrę Grażynę Sorbaj-Sucharską.