Incydent z panią sprzątającą. Marta Lempart komentuje sytuację

W sieci pojawiają się sugestie, że teraz Strajk Kobiet musi zapłacić pani sprzątającej za dodatkowe godziny pracy. – To Prawo i Sprawiedliwość powinno dopłacić za to, że społeczeństwo nienawidzi jej pracodawcy i dochodzi do takich sytuacji, jak ta ostatnia. Kaczyński powinien wziąć za to odpowiedzialność finansową, tak samo jak za obstawienie sobie domu osiemdziesięcioma radiowozami – zaznacza Marta Lempart.