Influencer w koronie. Gargamel nie zostawia na nich suchej nitki

Znakomita większość gwiazd, celebrytów i influencerów na poważnie podeszła do wprowadzonych przez rząd obostrzeń. Hasztag #zostańwdomu potraktowali nie tylko, jako szansę na zwiększenie zasięgów na Instagramie czy Facebooku, ale przede wszystkim, jako ważną rekomendację.

Podczas gdy jedne gwiazdy szyją maseczki czy zachęcają do wspierania lokalnych biznesów lub czytają bajki najmłodszym, inne proponują, by wyjść na kawę do Starbucksa czy wyjechać na wakacje. I właśnie za tę drugą kategorię zabrał się Jakub Chuptyś, znany szerzej jako Youtuber o pseudonimie Gargamel.