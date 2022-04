Influencerka w zmysłowej sesji. "Więcej kobiet z krągłościami w bikini, proszę"

Vivian Hoorn wspiera kobiety we wszystkich rozmiarach

Dzisiaj Hoorn jest prawdziwą kobietą sukcesu, dyrektorką kreatywną agencji reklamowej i fotografką, wcześniej jednak marzyła o tym, by zostać modelką. Jak pisała w jednym z postów, nieraz słyszała od agencji, że musi schudnąć. "Przez wiele lat byłam skoncentrowana na ciele. Żałowałam, że nie spotkałam wówczas kogoś, kto by mnie zainspirował do zmiany myślenia, powiedziałby mi »Wyglądasz więcej niż wystarczająco dobrze«" - czytamy na jej instagramowym profilu. Kobieta podkreśla jednak, że na szczęście zawsze otrzymywała wsparcie od przyjaciół i rodziny.