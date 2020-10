Instagram usunął zdjęcie Celeste Barber. A potem przepraszał za fatfobię

O podwójnych standardach, wyznawanych przez Instagram, mówi się od lat. Co i rusz wybucha afera, gdy z aplikacji usuwane są zdjęcia, a czasem - całe konta osób plus size, czarnych modelek i modeli czy osób niepełnosprawnych. Z reguły kończy się na oburzeniu osoby, którą to dotknęło i społeczności zbudowanej wokół niej, bo odwoływanie się od decyzji wynikającej z algorytmu aplikacji, rzadko kiedy daje efekty.