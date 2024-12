"Inteligentne" łóżko ją zabiło. Dwie doby czekała na pomoc

Rosalind "Roz" Walker postanowiła zakupić luksusowy produkt, jakim jest "inteligentne" łóżko wyposażone w timer. Wbudowany zegar odpowiada za automatycznie rozkładanie i składanie mebla. Niestety doszło do tragedii. Kobieta została uwięziona między ścianą a łóżkiem. Sprzęt nie został bowiem wyposażony w żadną dodatkową blokadę zwalniającą. Po dwóch dniach w domu 80-latki znaleźli się ratownicy. Została od razu przetransportowana do szpitala. Niestety zmarła w wyniku powikłań.

Mimo że pomoc nadeszła, a Rosalind trafiła do szpitala, jej stan był poważny. Po wypisie z placówki trafiła do hospicjum, gdzie zmarła zaledwie miesiąc po wypadku z łóżkiem. "Cierpiała cały czas" - wyjawił The Kansas City Star.