Internauci są pewni, że książę Filip nie żyje. Powołują się na tajemnicze nagranie

Trzykrotna zmiana szpitala

Najstarszy żyjący członek brytyjskiej rodziny królewskiej trafił do londyńskiego szpitala dokładnie 16 lutego. Książę miał źle się poczuć, a hospitalizację zarządzono, by 99-latek odpoczął i nabrał sił. Po kilku dniach Filipa przewieziono do placówki im. św. Bartłomieja, która specjalizuje się w chorobach serca. Tutaj doszło do operacji.