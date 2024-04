Krążyły plotki, że jest ojcem dziecka Tomaszewskiej. Zabrał głos

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora byli jedną z par prezenterów porannego programu TVP2 "Pytanie na śniadanie". Trudno było nie zauważyć, że darzą się sympatią. Ich zażyłość wiele osób prowadziła do wniosków, że są parą w życiu prywatnym.

Aleksander Sikora w rozmowie z dziennikarzem "Party" przyznał, że plotki dotyczące romansu z Małgorzatą Tomaszewską są mu w pewien sposób obojętne. Zdaje sobie bowiem sprawę, w jaki sposób funkcjonują portale plotkarskie. Jasno jednak zaznaczył, że z koleżanką ze śniadaniówki nie łączy go żadne romantyczne uczucie.

