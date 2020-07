Interwencja "Animal Patrol" w Łodzi. Do mieszkania wtargnął ptasznik olbrzymi

Ogromny pająk w jednym z łódzkich mieszkań

Pracownicy straży miejskiej uspokajają, że pająk nie jest bardzo groźny, jednak należy go traktować w odpowiedni sposób, dlatego poleca się go tylko odpowiedzialnym terrarystom. Jad ptasznika można porównać do jadu pszczoły, ukąszenie jednego osobnika nie może doprowadzić człowieka do śmierci, jednak bliskie spotkanie z takim "pupilkiem" może wystraszyć.