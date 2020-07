Iran. Kylie Moore-Gilbert trafiła do jednego z najgorszych więzień w kraju. Twierdzi, że jest niewinna

Kylie Moore-Gilbert została przeniesiona do więzienia Qarchak, znajdującego się na irańskiej pustyni – donosi BBC. To miejsce uchodzi za jedno z najgorszych w kraju. Jak podaje portal "Al Arabiya", w tym kobiecym więzieniu panują nieludzkie warunki. Więźniarki są poddawane torturom.

Najgorsze więzienie dla kobiet w Iranie

Kylie Moore-Gilbert to ekspertka od Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Melbourne. We wrześniu 2018 roku wyjechała na konferencję akademicką. Kiedy chciała wrócić do kraju, została aresztowana i skazana na 10 lat za szpiegostwo. Moore-Gilbert nie zgadza się z zarzutami. Podkreśla, że jest niewinna.

Jak podaje BBC przez dwa lata, które do tej pory Australijka spędziła w więzieniu, spała na podłodze. Była również umieszczana w izolatce. Kobieta próbowała prowadzić również strajk głodowy. Z informacji, które dotarły do mediów wynika, że w więzieniu była bita. Teraz Moore-Gilbert trafiła do więzienia Qarchak. To największe w Iranie więzienie dla kobiet. Jak podaje "Al Arabiya", często dochodzi tam do gwałtów, a osadzeni poddawani są różnym formom tortur.