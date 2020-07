Katarzyna, która zgłosiła gwałt i została skazana na więzienie, ma zmniejszoną karę. "Tylko" 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok

Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował, że zamiast 3 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, Katarzyna [imię zmienione] otrzyma karę 6 miesięcy więzienia w warunkowym zawieszeniu na rok. Ten podniesiony czas kary w rzeczywistości oznacza, że jeśli Katarzyna przez rok będzie się dobrze sprawować, nie pójdzie za kraty. Ma zawiasy. Wyrok jest prawomocny.

W 2017 r. Katarzyna zgłosiła gwałt. Miała nagranie, na którym mężczyzna przyznaje się do gwałtu. Sprawa została umorzona, jak 67 proc. spraw dotyczących zgwałceń w Polsce. A Katarzyna... oskarżona o mówienie nieprawdy w kwestii romansu. Według Marcina [imię zmienione] mieli go mieć przez 5 lat. Zgodnie z wersją Katarzyny romansu nie było. Dowodami w tej sprawie były zeznania świadków, którzy odpowiadali na pytania, czy ułożenie głów Katarzyny i mężczyzny miało charakter romantyczny, czy nie; czy stali obok siebie jak kochankowie, czy nie. Jak na 5 lat nieukrywanego – zgodnie ze słowami Marcina – romansu, tych świadków było wyjątkowo niewielu.

Mimo to rok temu Katarzyna została skazana za składanie fałszywych zeznań na 3 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności i publiczną informację o wyroku w lokalnej gazecie.

"Nie wzruszać się"

WP Kobieta jako pierwsze medium napisało o tej sprawie w reportażu "Zgłosiłam gwałt i zostałam skazana na więzienie. Katarzyna nie może pogodzić się z decyzją sądu".

W styczniu Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO w sprawie decyzji sądu, który utrzymał postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczącego zgwałcenia. RPO zarzucił sądowi rażące błędy i nieuzasadnione odebranie wiarygodności pokrzywdzonej. Sąd Najwyższy nakazał ponowne zbadanie sprawy umorzenia przez sąd I instancji

Ale wyrok więzienia dla Katarzyny nie został w wyniku tej decyzji zmieniony. Katarzyna się od niego odwołała. Kilkanaście dni temu odbyła się rozprawa apelacyjna w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w sprawie dotyczącej składania fałszywych zeznań. Obrońca w swojej mowie przyznał, że to sprawa niezwykle trudna. Sprawa, która przeraża każdego adwokata – bo boi się, że nie będzie w stanie pomóc osobie pokrzywdzonej. Właśnie pokrzywdzonej – w ławie oskarżonych siedzi bowiem osoba pokrzywdzona, podkreślał adwokat. Dodał, że sąd lekkomyślnie podszedł do sprawy – powielił błędnie ustalone fakty w sprawie zgwałcenia i na tej podstawie ustalił okoliczności. A przecież Sąd Najwyższy potwierdził, że w sprawie o zgwałcenie doszło do poważnych naruszeń.

Oskarżona ze łzami w oczach opowiadała, jak z ofiary stała się sprawcą: jak gwałciciel jest bezkarny, a ona ma być ukarana. Zgłaszając gwałt, chciała uchronić inne kobiety przed tym człowiekiem. Tymczasem sama została ukarana. "Dlaczego to ja siedzę na ławie oskarżonych?" – pytała. W notatkach miała napisane wielkimi literami: "Nie wzruszać się!!!". Nie udało się.

Sąd zdecydował, że zamiast 3 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności Katarzyna odbędzie 6 miesięcy pozbawienia wolności, w warunkowym zawieszeniu na rok. To podniesiony czas kary, ale w rzeczywistości oznacza, że jeśli Katarzyna przez rok będzie się dobrze sprawować, nie pójdzie do więzienia.

"Bardziej opłaca się gwałcić"

Sąd w krótkim uzasadnieniu argumentował, że nie podzielił zarzutów Katarzyny – według niego Sąd Rejonowy w Gnieźnie prawidłowo rozpoznał okoliczności. Wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie nie przesądza jednak, czy Katarzyna jest ofiarą gwałtu, czy nie. Odnosi się tylko do zarzutu składania fałszywych zeznań odnośnie charakteru relacji z mężczyzną. Sąd nie miał tu wątpliwości, że był romans, zwłaszcza że sama Katarzyna przyznawała się do znajomości z mężczyzną. Sąd wziął pod uwagę relacje osób, które widziały ich przytulonych – co wskazuje, że to nie były relacje czysto towarzyskie.

– Czy teraz każda przyjaciółka i ciocia, z którą się przytulam, stanie się nagle moją kochanką? Co to w ogóle za argument, że przytulenie wskazuje na to, że "to nie były relacje czysto towarzyskie"? To teraz mamy zakaz przytulania się ze znajomymi, bo zostaniemy oskarżeni o romans? A może to dotyczy tylko zgwałconych kobiet? – zastanawia się Katarzyna.

Sąd Okręgowy w Poznaniu kontynuował w swoim uzasadnieniu, że w związku z poczynionymi przez niego uwagami najbardziej dyskusyjna była kwestia wymiaru kary. Nie rozważał uniewinnienia.

Katarzyna wyszła z sali szczęśliwa – że nie idzie do więzienia. Ale gdy usłyszała o zawiasach, powiedziała:

– Kobieta po zgłoszeniu gwałtu cieszy się, że dostała tylko zawiasy. A mężczyzna oskarżony o gwałt od lat jest na wolności i nie zaznał żadnej kary. Wychodzi na to, że bardziej opłaca się gwałcić niż walczyć o swoją wolność po gwałcie. On czuje się bezpieczniej niż ja, dlaczego tak się dzieje? – mówi Katarzyna.

"Zabawa w chowanego". Sołtys z parafii księdza z filmu Sekielskich nie mógł ukryć łez