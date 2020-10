Irena Santor we wzruszającym liście podsumowała całe swoje życie. "W moim życiu wiele rzeczy dzieje się przypadkowo"

"Muzyka dla mnie jest najpierw, a może przede wszystkim, uczuciem" – napisała Santor we wstępie, a następnie wyznała, że śpiewa, odkąd pamięta. Najpierw śpiewała w przedszkolu, a potem w szkole. Zawsze miała przygotowaną piosenkę dla każdego i w zamian dostawała cukierki i baloniki. Później przyszedł czas na występy profesjonalne. 70 lat temu, w wieku 17 lat, artystka polskiej estrady rozpoczęła współpracę z "Mazowszem".

Wkrótce dostała zaproszenie do radia. Po przesłuchaniu zaczęła nagrywać piosenki.

Irena Santor dzięki muzyce radziła sobie z problemami

"To dzięki niemu uwierzyłam, że jestem w stanie wygrać walkę ze śmiercią. To on nauczył mnie, jak brać się z życiem za bary i śmiać się z problemów" – podkreślała wielokrotnie.