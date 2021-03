Irina Shayk o dzieleniu opieki nad córką. Dawno nie była tak szczera

Szczere słowa modelki o byłym partnerze

Fani cały czas mają nadzieję na to, że gwiazdorska para jednak do siebie wróci. Minęło już sporo czasu od ich rozstania, ale mimo to spekulacje o ich rzekomym powrocie nie ustają. Często paparazzi robią zdjęcia parze, gdy spędzają czas na rodzinnym spacerze z córką, ale wyraźnie widać, że nie chcą zaczynać związku od nowa.