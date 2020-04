Irina Shayk zapozowała z biografią Władimira Putina. "Spal tę obrzydliwą książkę"

Supermodelka zapozowała do zdjęcia bez makijażu i w bluzie marki Suspicious Antwerp, której jest ambasadorką. Ale to nie stylizacja Iriny Shayk przykuła uwagę jej fanów. "Bardziej interesuje mnie, co czytasz" – zaczepił ją jeden z nich. Gwiazda miała bowiem w ręku książkę rosyjskiego dziennikarza Leonida Melczina o Władimirze Putinie.

Irina Shayk czyta książkę o Władimirze Putinie

Inny wielbiciel poszedł o krok dalej, pisząc, że skoro sięgnęła po takie dzieło, to "czas przestać ją obserwować". W kolejnym komentarzu czytamy: "jestem Rosjanką i nie znam nikogo, kto kupiłby książkę o Putinie. Dlaczego to opublikowała? Nie rozumiem. To najgorszy prezydent". Następny obserwator z kolei kazał Shayk "spalić tę obrzydliwą książkę". "Putin to tyran i dyktator" – ocenił.