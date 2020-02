Irina Shayk o Bradleyu Cooperze. "Dwoje wspaniałych ludzi nie musi tworzyć dobrego związku"

Irina Shayk długo nie zabierała głosu w sprawie rozstania z Bradleyem Cooperem. Teraz, po raz pierwszy, powiedziała, co myśli o byłym partnerze. Wyjawiła też, jak radzi sobie jako samotna matka.

Przez 4 lata rosyjska modelka tworzyła, zdawać by się mogło, idealny związek z hollywoodzkim gwiazdorem. Nie przeszkadzała im duża różnica wieku – na zdjęciach z początków ich relacji, widać, że byli w sobie szaleńczo zakochani. Owocem ich wielkiej miłości jest córeczka Lea De-Seine. Pół roku temu para postanowiła jednak się rozstać. Mówiono, że winę ponosi Cooper, który miał romansować z Lady Gagą. Shayk do tej pory nie powiedziała publicznie słowa na temat ekspartnera. Do teraz.