Istotne zmiany dla seniorów. Tyle komornik może potrącić z emerytury

Rosnące długi czy niespłacanie kredytów może zakończyć się postępowaniem sądowym i wyrokiem nakazującym skierowanie sprawy do komornika. W przypadku osób pobierających emeryturę, jeśli nie spłacą swojego zadłużenia, ma on uproszczone zadanie, ponieważ zwraca się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o zajęcie świadczenia.