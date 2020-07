Ivanka Trump zwróciła się do bezrobotnych Amerykanów. "Znajdź sobie coś nowego"

Według CNN co tydzień w Stanach Zjednoczonych rejestrowany jest milion nowych osób zgłaszających się po zasiłek dla bezrobotnych.

Ivanka Trump: "Znajdź sobie coś nowego"

W Białym Domu zostało zorganizowane spotkanie z udziałem Ivanki Trump i liderów biznesu. Podczas niego został zaprezentowany 30-sekundowy spot, który ma zachęcić Amerykanów do przebranżowienia się.

- W wyniku pandemii koronawirusa, w niektórych przypadkach ludzie muszą niestety nabyć zupełnie nowych umiejętności. To okazja, żeby nadać nowy kierunek sobie oraz swojemu życiu. Chcemy ułatwić ten powrót na rynek pracy tak, aby przebiegł najłagodniej, jak się da - oświadczyła Ivanka Trump, prezentując spot promujący kampanię "Znajdź coś nowego".

Internautom nie do końca spodobał się ten spot. Uważają, że jest on nieczuły na tragedię Amerykanów, którzy utracili pracę. Córka Trumpa szybko odpowiedziała na Twitterze, co na ten temat sądzi.