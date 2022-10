Iwona Pavlović rozwiodła się po 19 latach. Media jej nie oszczędzały

Pavlović rozwiodła się po 19 latach. Tydzień później do domu wprowadziła się inna kobieta

Pavloviciowie pozornie byli parą idealną, jednak ich związek zaczął się psuć. - Arek żył swoim życiem i w momencie jak się zakochałam, to ja tylko odeszłam, a media rozbuchały, że to ja ta niedobra. (…) To, że Arek funkcjonował wcześniej w różnych związkach, to było ok, ale kiedy ja powiedziałam, że odchodzę, to już jestem niegrzeczną dziewczynką. Ja też wiedziałam o tych związkach, ale mieliśmy partnerski fajny układ - wyznała tancerka w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem w programie "Zrozumieć kobietę".