Izabel Goulart może pochwalić się znakomitą figurą. Modelka Victoria's Secret pokazała, jak trenuje

Izabel Goulart ma najpiękniejsze ciało na świecie

Na jej profilach w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak wyglądają jej treningi. Ćwiczenia z obciążeniami, cardio i skakanie na skakance to jej chleb powszedni. Brazylijka motywuje swoich obserwatorów do ćwiczeń, zaznacza jednak, że szczupła sylwetka nie powinna być dla nas żadnym wyznacznikiem. Podkreśla, że idealna figura to taka, w której czujemy się dobrze oraz akceptujemy swoje niedoskonałości. Najważniejsze dla niej jest zdrowe podejście do ćwiczeń i diety.