Izabel Goulart na gali Złotej Piłki. Zrobiła konkurencję Annie Lewandowskiej

Wielkie gale mają to do siebie, że zrzeszają wiele nazwisk w jednym miejscu. Nie inaczej było w przypadku gali Złotej Piłki. Anna Lewandowska wybrała się na to piłkarskie święto ze swoim ukochanym mężem Robertem Lewandowskim. Na tym samym wydarzeniu pojawiła się także Izabel Goulart, która zrobiła koleżance niemałą konkurencję.