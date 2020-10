Izabela Janachowska jest żoną milionera. Chciałaby, żeby ich syn wziął przykład z ojca

– Mój mąż to perfekcjonista, jest ambitny i wymagający. Bardzo mi tym imponuje. Staram się być taka jak on i stawiać sobie wysoko cele – powiedziała dziennikarzowi Faktu.

Izabela Janachowska chciałaby, żeby syn poszedł w ślady ojca

Ona czuje się doceniana przez męża. Krzysztof Jabłoński zawsze otwiera jej drzwi do domu i do auta, stara się ją zaskakiwać każdego dnia. Jak sama przyznaje, to ważne, bo często mężczyźni na początku znajomości robią coś, żeby zaimponować kobiecie, a po latach w relacji o tym zapominają.

– Są takie małe gesty, które z czasem zanikają w związkach, a jednak mój mąż nadal je robi. Te gesty powodują, że kobiety wspaniale się czują. Krzysztof zawsze, od pierwszego dnia, kiedy mnie poznał, do dzisiaj otwiera mi drzwi do domu i do auta. Za chwilę będziemy mieli 6. rocznicę ślubu i zaczniemy 9 rok naszego wspólnego życia, a Krzysiek robi to każdego dnia przez tyle lat – podkreśla.