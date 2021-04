Izabela Krzan zaskoczyła nową fryzurą. "Jak Shakira"

Izabella Krzan w programie TVP "To był rok" pokazuje się w różnych stylizacjach i make-upie. Całość wyglądu prowadzącej jest pewną "podróżą w czasie". Krzan zdecydowanie lubi eksperymentować ze swoim wyglądem, a efektami metamorfoz chętnie dzieli się w sieci. Jej ostatnia "przemiana" szczególnie spodobała się widzom. Gwiazda pokazała się w stylizacji nawiązującej do lat 80. Fanom prezenterki spodobały się zwłaszcza bujne loki Krzan...

Zaskakująca metamorfoza Izabeli Krzan

Izabela Krzan pochwaliła się efektami przygotowań do programu na swoim Instagramie. Na zdjęciu widać burzę kręconych włosów, która do złudzenia przypomina modną kiedyś "trwałą ondulację". Prezenterka TVP na co dzień pokazuje się w swoich długich prostych włosach. Tym bardziej fanów gwiazdy ucieszył fakt, że mogli zobaczyć swoją ulubienicę w całkowicie innej odsłonie.