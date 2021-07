Izabella Łukomska-Pyżalska chwali się swoim hobby. Niesamowite, co potrafi zrobić ze swoim ciałem

- Nie mając dzieci, bycie wysportowanym i zadowolonym ze swojego wyglądu powinno być normą. Wrócić do "formy" po ciąży to świetne osiągniecie! Mieć więcej dzieci i dobrze wyglądać po wielu porodach to wyzwanie! Pozdrawiam wszystkie mamy! Czy udało Wam się odzyskać figurę po ciąży? - zaznaczyła Izabela Łukomska-Pyżalska w swoim wpisie na Instagramie.