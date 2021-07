"Ludzie nagminnie omijają prysznice". Ratownik szczerze o basenowym (anty)savoir vivre

– Dodatkowo klienci naolejkowani, wybalsamowani wskakują bezpośrednio do wody. Co więcej, wchodzą do niecki basenowej w klapakach, w których chodzili wcześniej np. po ogródkach, działkach, po mieście. Później te brudne obuwie zostawia ślady na opaskach około basenowych – mówi w rozmowie z WP Kobieta Jarocki. Dodaje, że ostatnio spotkał się z sytuacją, w której na jednym z Aquaparków dziecko nasikało bezpośrednio do wody. Scenkę zaobserwowali i ratownicy i inni ludzie. Kiedy zwrócono rodzicom uwagę, ci byli oburzeni. – Ojciec stwierdził, że to jest normalne. Dla nas to był szok – tłumaczy.