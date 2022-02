Jacek Borkowski chwali się synem i szuka młodej kobiety. Jego słowa mogą oburzać

- Szukam kogoś dużo młodszego ode mnie. Jak już brać, to nie z second handu. Syn już się usamodzielnia, córka ma szesnaście lat i to już tylko kwestia czasu, gdy wyfrunie z domu. Wtedy zostanie mi w nim tylko pilot do telewizora. Dlatego muszę sobie jakąś pilotkę znaleźć - podkreśla w rozmowie z "Twoim Imperium".