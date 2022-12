Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz chcą ochrzcić córkę. Tak zareagował ksiądz

Para opowiedziała też, że kontaktowała się już w tej sprawie z księdzem. Jak zareagował na to, że Jeschke i Żudziewicz nie mają jeszcze ślubu? - My rozmawialiśmy z księdzem, więc Róża będzie ochrzczona. Wydaje mi się, najważniejsze jest nie to, jacy my jesteśmy, tylko żeby dziecko dołączyło do Kościoła. Więc jeśli księdzu zależy, żeby było więcej parafian, to sensowne jest, żeby dziecko ochrzcić - podkreśliła tancerka.