Jadwiga Emilewicz mówiła o tym, kiedy kończy się wolność kobiety. Janusz Palikot publicznie ją obraził

" Widzę, że moja wypowiedź o ograniczeniu wolności kobiety wolnością dziecka wzbudza ogromne emocje. Kobiety w ciąży zmieniają nawyki żywieniowe, nie piją alkoholu – właśnie ze względu na dobro dziecka. To miałam na myśli mówiąc w 'Sprawdzam' TVN24" – napisała.

W jej obronie stanął prowadzący program Krzysztof Skórzyński. Dziennikarz poinformował krótko internautów, że "czuje się w obowiązku zacytować CAŁOŚĆ jej wypowiedzi z prośbą, by nią nie manipulować. Oto ona: 'Wolność kobiety kończy się, kiedy zachodzi w ciążę. Bo jest ograniczona wolnością dziecka'".

Na to wyjaśnienie zareagował m.in. Janusz Palikot. I w obraźliwy sposób nazwał Jadwigę Emilewicz. " Emilewicz jest sz… i nie ma co się nad tym rozwodzić" – stwierdził, wywołując lawinę komentarzy. "Normalny mężczyzna nigdy o Kobiecie i do Kobiety tak nie powie. Ale zwykły, zdemoraliozowany tchórz owszem. Pani Minister należą się przeprosiny. Na człowieka bez honoru liczyć nie można, więc w imieniu prawdziwych mężczyzn przepraszam za ten hańbiący nas 'przypadek'" – czytamy w jednej z nich.