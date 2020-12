Jadzia Nalepa była ulubienicą Polaków. Tak wygląda dziś

Jadzia Nalepa - jak dziś wygląda?

"Duże dzieci" to był hit

Program można było oglądać na antenie TVP 2 w latach 2005-2008. Prowadzący: Wojciech Mann i Katarzyna Stoparczyk przepytywali dzieci zaproszone do studia. "Eksperci", którzy byli w wieku od 6 do 9 lat, często wypowiadali się różne poważne i wydawać by się mogło "dorosłe" tematy. Odpowiedzi dzieciaków rozbawiały do łez.