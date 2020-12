Anna Czartoryska-Niemczycka zmienia swoje życie. Zdradza, na co wydaje teraz pieniądze

Czartoryska-Niemczycka nie kupowała ubrań przez cały rok

Gwiazda w styczniu postanowiła, że rezygnuje z kupowania ubrań, a nosić będzie tylko to, co ma w szafie. Jej postawa spodobała się wielu osobom, a sama gwiazda porządnie się przygotowała do "no shopping year". - Wysprzątałam cały dom, zajęło mi to dwa miesiące. Wywiozłam ok. 20 worków ubrań do Czerwonego Krzyża. Starałam się to odgruzowywanie zrobić porządnie, chciałam każdej rzeczy nadać nowe życie. Oddawałam książki do biblioteki, domowe akcesoria wywiozłam do sklepu charytatywnego. Była to dla mnie okazja, żeby zobaczyć na własne oczy, ile rzeczy posiadam – mówiła kilka miesięcy temu w rozmowie z WP Kobieta.