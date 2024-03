Widzisz siną obwódkę? Na żółtku pojawia się nie bez powodu

Aby otrzymać smaczne i zdrowsze jajka na twardo, powinniśmy gotować je tylko 6-7 minut od momentu doprowadzenia wody do wrzenia. Żółtko się zetnie, ale pozostanie wciąż słonecznie żółte i apetyczne. Po ugotowaniu jajka warto przelać zimną wodą. Jeśli chcemy sobie ułatwić ich obieranie, możemy wsypać do wrzątku 2 łyżki soli lub dodać kilka plasterków cytryny. Skorupka stanie się łatwiejsza do usunięcia.