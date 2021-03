Jak będzie wyglądać święcenie pokarmów przed Wielkanocą?

Ks. Leszek Gęsiak był gościem programu Newsroom i wypowiedział się na temat święcenia pokarmów przed Wielkanocą. Podkreślił, że nie jest to obrzęd liturgiczny, a jedynie tradycja i to biskupi oraz proboszczowie w lokalnych parafiach będą musieli zdecydować sami, czy są w stanie zorganizować w sposób bezpieczny święcenie.- Przepisy reżimu sanitarnego są jasne, pytanie jak to wszystko zorganizować - zastanawia się ks. Gęsiak. Wierzy, że w zaplanowaniu takiego spotkania z wiernymi w sobotę pomogą proboszczom rady parafialne oraz wierni. - Najważniejsze to zachować odpowiednie odstępy i nie przekraczać dopuszczalnej liczby osób w kościele - podkreśla. Dobrym rozwiązaniem mogłoby też być rozdanie specjalnych kartek z modlitwą, którą wierni mieliby obowiązek odczytać przed śniadaniem wielkanocnym.

Rozwiń