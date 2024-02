Skończyły się foliowe rękawiczki? Oto jak wziąć bułkę bez nich

W supermarketach ogromną popularnością cieszy się dział z pieczywem. Świeże wypieki znikają w mig, przez co przy kolejnych turach dla pozostałych klientów może zabraknąć rękawiczek. Innym razem spiesząc się, nie zwyczajnie nie zauważamy pudełka z ochronnym okryciem rąk. A pieczywa "gołą" ręką brać nie wolno. Na całe szczęście w prosty sposób można zaradzić temu problemowi. To wideo pokazuje, jak w kilka sekund zapakować bułkę w foliową torebkę, bez kontaktu dłoni z wypiekiem.

Jeżeli i nas spotkała kiedyś sytuacja z brakiem rękawiczek, koniecznie zapiszmy sobie ten trik na później. Okazuje się, że możemy szybko schować bułkę do torebki, bez dotykania pieczywa gołymi rękami.

Okazuje się, że w dyskontowych szufladach w prawym górnym rogu znajduje się... specjalna dźwignia! Jej naciśnięcie sprawi, że szuflada się wysunie, a my już bez większych problemów sięgniemy po pieczywo.

Trik z bułkami i bananem w sklepie. Kasjerzy go nie znoszą

