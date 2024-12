Jak często uprawiać seks? Urolożka rozwiała wątpliwości

W związkach często pada pytanie o częstotliwość zbliżeń seksualnych. Czy raz w tygodniu to "norma"? Temat jest delikatny i zróżnicowany, dlatego niełatwo go poruszać w rozmowach. Wiele osób z tego powodu przez długie lata nie znajduje odpowiedzi na różne dręczące ich pytania, w tym właśnie na to.

Ktoś z dużym apetytem może opowiedzieć, że seks warto uprawiać codziennie, ktoś inny uzna, że to stanowczo za często. Co zatem sądzą eksperci? Te wątpliwości skomentowała dr Rena Malik, znana specjalistka w dziedzinie urologii.

Na tym powinny się skupić pary. Urolożka radzi

Dr Malik, dzieląc się wiedzą w podcaście "Diary of A CEO", wyjaśniła, że "normy" dotyczące seksu są indywidualne dla każdej pary. Badania, które przytoczyła, ukazują, że wiele par współżyje średnio raz w tygodniu. Jednak lekarz podkreśliła, że nie istnieje uniwersalna zasada co do częstotliwości zbliżeń.

Specjalistka zaleca, aby pary skupiły się na jakości swojego życia seksualnego, a nie na liczbach. Dr Malik zaznaczyła, że dla niektórych par satysfakcjonujące zbliżenie raz w miesiącu może być bardziej wartościowe niż dziesięć przeciętnych.

Ostatecznie nie ma właściwej liczby, chodzi o to, co jest odpowiednie dla was. Myślę, że skupianie się na jakimś wzorcu częstotliwości seksu jest w rzeczywistości szkodliwe, bo wtedy myślicie: muszę uprawiać seks tyle a tyle razy.

Lekarka: To jest lepsze niż 10 słabych zbliżeń

Zdaniem lekarki lepszy jest dobry seks raz w miesiącu, niż przeciętny co dwa-trzy dni. Do tego dr Malik zwraca także uwagę na korzyści płynące z seksu oraz orgazmów, takie jak poprawa jakości snu, redukcja stresu oraz ogólna poprawa samopoczucia. Zachęciła, aby partnerzy byli dla siebie wyrozumiali i dążyli do bardziej jakościowych doświadczeń intymnych.

