Jak digital marketing zmienił karierę Polek? Wywiad z Magdaleną Pawłowską

Nie zawsze ktoś daje nam, kobietą przestrzeń do rozwoju, do możliwości wykazania się. Często siedzimy cicho, z boku bo tak nas nauczono - że jako małe dziewczynki mamy być grzeczne i posłuszne. To zabiera nam możliwość objęcia wysokich stanowisk. Także to, że ktoś może nas nie wziąć pod uwagę ze względu na to, że jesteśmy kobietami. Zdarza się także, że dobry awans, może nam przejść obok nosa, bo ktoś obawia się, że potencjalna kandydatka, zaraz zajdzie w ciąże.