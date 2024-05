Jak długo kot może zostać sam w domu? Możesz się zdziwić

Mówi się, że koty są samotnikami. To nie do końca prawda. Koty, podobnie jak psy potrzebują ludzi. Pozostawione same na długie godziny zaczynają tęsknić tak bardzo, że... odmawiają sobie jedzenia. Jak długo kot może zostać sam w domu, żeby nie odbiło się to na jego psychice?

Kot to wyjątkowe stworzenie. Nic więc dziwnego, że tyle osób decyduje się na adopcje. W przeciwieństwie do psów nie wymagają spacerów. Przez większość dnia śpią albo się bawią. Potrzebują jedynie czystej kuwety, wody i karmy, a także... uwagi.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Opieka nad kotem to nie tylko karma. Mruczek potrzebuje uwagi

Koty są znane ze swojej niezależności. Robią to, co chcą. Nie da się ich wytresować czy zmusić do treningu. Zwykle same zaspokajają swoje potrzeby, o ile mają czystą kuwetę i miskę pełną karmy. Nie oznacza to, że nie potrzebują człowieka. Wręcz przeciwnie. Koty to towarzyskie stworzenia, które cenią sobie obecność opiekunów. Potrzebują naszej troski i uwagi.

Jak mówi znane przysłowie, każdy kot to indywidualista. Część mruczków będzie zabiegała o dotyk czy uwagę, ocierając się o rękę czy nogę, podczas gdy inne będą trzymały się od nas daleka przez większość dnia. Wszystko zależy od usposobienia, a także rasy. Koty syjamskie czy maine coon szybko przywiązują się do człowieka, podczas gdy koty szkockie najlepiej czują się... w swoim własnym towarzystwie.

Jak długo kot może zostać sam w domu?

W przeciwieństwie do psów koty załatwiają się w domu. Nie trzeba z nimi wychodzić, choć w ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na spacer z kotem. To duże ułatwienie dla każdej zapracowanej osoby.

Niejeden opiekun zastanawiał się, jak długo kot może zostać sam w domu. Wszystko zależy od jego wieku. Młode koty można pozostawić w domu na 8 godzin. Przed wyjściem z domu należy zapewnić mu odpowiednią ilość wody i karmy, a także zabezpieczyć okna i zamknąć toaletę. To kwestia bezpieczeństwa.

Starsze koty mogą zostać same w domu przez 12 godzin. W wyjątkowych sytuacjach można zostawić je na całą dobę. Podobnie jak w poprzednim przypadku, zwierzę musi mieć dostęp do świeżej wody i odpowiedniej ilości karmy. Problemem staje się kuweta. Koty to prawdziwe czyściochy. Jeśli kuweta jest zanieczyszczona, mruczek może załatwić się poza nią. W takiej sytuacji warto poprosić o pomoc sąsiada czy przyjaciela.

Opisana sytuacja nie powinna zdarzać się często. Koty są bardzo przywiązane do właścicieli. Tęsknią tak samo mocno, jak psy. Niektóre mruczki odmawiają jedzenia czy picia z tęsknoty. Częste zostawianie kota na długie godziny może doprowadzić do problemów behawioralnych, a nawet do depresji.

Źródło: Kobieta Interia, Animals Hotel

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!