Jak długo żyją koty? Rekordzistka zaskoczyła wszystkich

Jak długo żyją koty?

Najdłużej żyjącymi kotami są najprawdopodobniej koty dachowe, które przeżywają średnio kilkanaście lat - maksymalnie do dwóch dekad. Nieco mniej żyją od nich koty rasowe, takie jak koty bengalskie czy koty perskie, które przeżywają do ok. 15 lat.