Te rasy psów żyją najkrócej. Niektóre mniej niż siedem lat

Właściciele i wielbiciele psów chcieliby, aby żyły one jak najdłużej - najlepiej wraz z nimi, do samego końca. Tak niestety nie jest i nigdy nie będzie, ponieważ psy z natury żyją znacznie krócej od nas. Istnieją jednak rasy, których życie nie przekracza nawet siedmiu lat. Warto wiedzieć, jakie należą do tego "grona" i przygotować się na ich krótkie życie.