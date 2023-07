Jak dobrać idealny kostium kąpielowy? Stylistka mówi o powszechnym błędzie

Jak dobrać strój kąpielowy do sylwetki?

Podstawą, o której wciąż zdarza się nam zapominać, jest jednak - co podkreśla Iwona Jankowska - dobór stroju do sylwetki. Na co szczególnie zwrócić uwagę? - Panie o sylwetce "gruszka" powinny postawić na kostium kąpielowy z atrakcyjną górą, szerszymi ramiączkami, natomiast dołem z większymi wycięciami i bez dużych zdobień. Panie "rożki" odwrotnie - góra kostiumu z wiązaniem na szyi lub cieniutkimi ramiączkami, za to dół np. z falbankami lub sportowymi majtkami a la szorty. Panie "cegły" świetnie wyglądać będą w jednoczęściowych kostiumach z wycięciami w okolicy pasa lub delikatnym paseczkiem, żeby zaakcentować optycznie talię. Panie "jabłka" mają do wyboru różne opcje kostiumowe, najczęściej stawiają jednak na koszulki kąpielowe + majtki - tzw. tankini.